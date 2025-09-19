Dans la peau de Charlot Limoges Espace Noriac Limoges

Dans la peau de Charlot Limoges

Espace Noriac 10 Rue Jules Noriac Limoges

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif réduit

Début : 2025-09-19

fin : 2025-09-20

2025-09-19 2025-09-20

Spectacle familial, drôle et poétique !

Avec le sosie mondial de Charlot ( Anthony Champeil ) et ses acolytes ( Samuel Geraudie et Camille Branchi )

Des cadeaux à gagner , ventes de popcorn .

Venez en tenue d’époque si vous voulez.

Durée plus de 2h30 de spectacle

Présenté par la société d’événementiel Evento87 .

Espace Noriac 10 Rue Jules Noriac Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 48 93 47 evento87contact@gmail.com

