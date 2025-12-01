Dans la peau de Cyrano Compagnie Croc’Scène Le Château Barbezieux-Saint-Hilaire
Le Château Communauté de communes 4B Sud Charente service culturel Barbezieux-Saint-Hilaire Charente
Tarif : 11 – 11 – 11 EUR
Début : 2025-12-13 20:30:00
Colin fait sa rentrée dans un nouveau collège. Pas facile de passer du monde de l’enfance à celui des grands, surtout quand on est différent .
English :
Colin is starting at a new secondary school. It’s not easy to make the transition from childhood to adulthood, especially when you’re “different”.
German :
Colin beginnt sein neues Schuljahr an einer neuen Schule. Es ist nicht leicht, von der Welt der Kinder in die der Erwachsenen zu wechseln, vor allem, wenn man « anders » ist.
Italiano :
Colin inizia una nuova scuola. Non è facile passare dall’infanzia alla vita adulta, soprattutto quando si è « diversi ».
Espanol :
Colin empieza en un colegio nuevo. No es fácil hacer la transición de la infancia a la vida adulta, sobre todo cuando eres « diferente ».
