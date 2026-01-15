Dans la peau de Cyrano

Espace Gérard Philipe La Grange Saint-André-les-Vergers Aube

Tarif : 10 – 10 – 10 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-10 19:30:00

fin : 2026-02-10

Date(s) :

2026-02-10

Colin fait sa rentrée dans un nouveau collège. Pas facile de passer du monde de l’enfance à celui des grands, surtout quand on est différent . La route est semée d’embûches.



Mais une rencontre déterminante avec son professeur de théâtre, figure paternelle et bienveillante, guidera ses pas vers un nouvel essor, comme une nouvelle naissance.



Un spectacle drôle et poétique où un comédien seul en scène interprète une galerie de personnages hauts en couleur.



Une histoire où chacun trouvera un écho à sa propre différence.



La presse en parle C’est émouvant, on rit, un jeu incroyable, ardu mais extrêmement physique , France 2.



Distribution

Texte, musique et interprétation Nicolas Devort

Collaboration artistique Stéphanie Marino et Sylvain Berdjane

Direction d’acteur Clotilde Daniault

Lumières Jim Gavroy et Philippe Sourdive

Création graphique et dessins Olivier Dentier .

Espace Gérard Philipe La Grange Saint-André-les-Vergers 10120 Aube Grand Est +33 3 25 49 62 81 billetterie.egp@ville-saint-andre-les-vergers.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Dans la peau de Cyrano Saint-André-les-Vergers a été mis à jour le 2026-01-15 par Office de Tourisme Troyes la Champagne