Dans la peau de Cyrano Saint-André-les-Vergers

Espace Gérard Philipe La Grange Saint-André-les-Vergers Aube
Tarif : 10 – 10 – 10 Eur
Début : 2026-02-10 19:30:00
2026-02-10
Colin fait sa rentrée dans un nouveau collège. Pas facile de passer du monde de l’enfance à celui des grands, surtout quand on est différent . La route est semée d’embûches.
Mais une rencontre déterminante avec son professeur de théâtre, figure paternelle et bienveillante, guidera ses pas vers un nouvel essor, comme une nouvelle naissance.
Un spectacle drôle et poétique où un comédien seul en scène interprète une galerie de personnages hauts en couleur.
Une histoire où chacun trouvera un écho à sa propre différence.
La presse en parle C’est émouvant, on rit, un jeu incroyable, ardu mais extrêmement physique , France 2.
Distribution
Texte, musique et interprétation Nicolas Devort
Collaboration artistique Stéphanie Marino et Sylvain Berdjane
Direction d’acteur Clotilde Daniault
Lumières Jim Gavroy et Philippe Sourdive
Création graphique et dessins Olivier Dentier .
Espace Gérard Philipe La Grange Saint-André-les-Vergers 10120 Aube Grand Est +33 3 25 49 62 81 billetterie.egp@ville-saint-andre-les-vergers.fr
