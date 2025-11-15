Dans la peau de Cyrano Spectacle Salle des Fêtes Bretoncelles

Salle des Fêtes 1 Rue Roger Calbris Bretoncelles Orne

Début : 2025-11-15 20:30:00

“Coup de coeur AVIGNON 2025” BA https://http://www.youtube.com/watch?v=0U1_a5_sgMs

Texte et interprétation Nicolas DEVORT.

Colin fait sa rentrée dans un nouveau collège. Pas facile de passer du monde de l’enfance à celui des grands, surtout quand on est différent . La route est semée d’embûches. Mais une rencontre déterminante avec son professeur de théâtre, figure paternelle et bienveillante, guidera ses pas vers un nouvel essor, comme une nouvelle naissance.

Pratique à la salle des fêtes ouverture bar et animation musicale à 19h30.

Une organisation de la commune de Bretoncelles en partenariat avec l’association Halem Théâtre. .

Salle des Fêtes 1 Rue Roger Calbris Bretoncelles 61110 Orne Normandie

