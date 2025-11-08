Dans la peau de ma femme Gare du Midi Biarritz

Dans la peau de ma femme

Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-05

Mettez-vous une seule journée à sa place.

Suite à une scène de ménage le jour de la Saint Valentin, Cécile a fait un voeu. Elle a souhaité que son mari, Fred, se retrouve une seule journée à sa place.

Le lendemain, le vœu a été exaucé.

Fred se retrouve dans le corps de Cécile et Cécile, dans le corps de Fred.

La visite inopportune de leur meilleur ami les oblige à jouer le rôle de l’autre.

Dans la peau de ma femme est une comédie de mœurs où hommes et femmes apprendront beaucoup d’eux-mêmes.

Auteurs Guilhem Connac, Benoit Labannierre, Pierre du Tremblay

Mise en scène Benoit Labannierre .

