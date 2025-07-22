Dans la peau de ma femme Gare du Midi Biarritz
Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 34 – 34 – 34 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-04-05
Mettez-vous une seule journée à sa place.
Suite à une scène de ménage le jour de la Saint Valentin, Cécile a fait un vœu. Elle a souhaité que son mari, Fred, se retrouve une seule journée à sa place.
Le lendemain, le voeu a été exaucé.
Fred se retrouve dans le corps de Cécile et Cécile, dans le corps de Fred.
La visite inopportune de leur meilleur ami les oblige à jouer le rôle de l’autre.
« Dans la peau de ma femme » est une comédie de mœurs où hommes et femmes apprendront beaucoup d’eux-mêmes .
L’événement Dans la peau de ma femme Biarritz a été mis à jour le 2025-07-18 par OT Biarritz