Dans la peau des collectionneurs – Visite guidée au musée Dobrée Musée Dobrée Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-22 14:30 – 16:00

Gratuit : non 12 € / 9 € / 2 € 12 € / 9 € / 2 €Le billet de la visite guidée permet également la visite libre des collections et des différents espaces du musée. Billetteries : billetterie.musee-dobree.fr ou à l’accueil du musée Tout public, Jeune Public, En famille

Lors de cette visite guidée, petits et grands auront l’occasion de découvrir les trésors incontournables du musée en se glissant dans la peau d’un collectionneur passionné.À partir d’un jeu de cartes à indices, vous aurez 1h30 pour explorer et rassembler les quelques œuvres majeures qui jalonneront votre parcours.Une aventure ludique accompagnée par un médiateur ou une médiatrice du patrimoine qui éveillera la curiosité de chacun !

Musée Dobrée Centre-ville Nantes 44000

02 40 71 03 50 https://www.musee-dobree.fr/ musee.dobree@loire-atlantique.fr https://www.musee-dobree.fr/



