Dans la peau des reptiles

Menhirs et Landes de Monteneuf D776 Monteneuf Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 10:30:00

fin : 2026-04-24 12:00:00

Date(s) :

2026-04-17 2026-04-24

Dépassez vos préjugés et apprenez en plus sur ces animaux fascinants !

Durée 1h30

Pour adultes et enfants dès 6 ans .

Menhirs et Landes de Monteneuf D776 Monteneuf 56380 Morbihan Bretagne +33 6 84 78 86 93

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English :

L’événement Dans la peau des reptiles Monteneuf a été mis à jour le 2026-03-26 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande