Dans la peau des reptiles Menhirs et Landes de Monteneuf Monteneuf
Dans la peau des reptiles Menhirs et Landes de Monteneuf Monteneuf vendredi 17 avril 2026.
Dans la peau des reptiles
Menhirs et Landes de Monteneuf D776 Monteneuf Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 10:30:00
fin : 2026-04-24 12:00:00
Date(s) :
2026-04-17 2026-04-24
Dépassez vos préjugés et apprenez en plus sur ces animaux fascinants !
Durée 1h30
Pour adultes et enfants dès 6 ans .
Menhirs et Landes de Monteneuf D776 Monteneuf 56380 Morbihan Bretagne +33 6 84 78 86 93
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L’événement Dans la peau des reptiles Monteneuf a été mis à jour le 2026-03-26 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande