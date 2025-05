Dans la peau du Lynx boréal – Parking du téléski, La Pesse La Pesse, 1 juin 2025 08:00, La Pesse.

Début : 2025-06-01T10:00:00+02:00 – 2025-06-01T11:30:00+02:00

Fin : 2025-06-01T14:00:00+02:00 – 2025-06-01T15:30:00+02:00

Discret, symbole du sauvage et hymne à la beauté, le Lynx émerveille, passionne et intrigue malgré les rares opportunités de rencontres. Mettez-vous dans la peau de l’animal pour découvrir son domaine vital et les pièges qu’il rencontre sur son parcours.

Longueur et dénivelé minime, réservation obligatoire avant le 30 mai, gratuit, 20 personnes maximum, durée 1h-1h30, 2 départs : 10h et 14h.

Avec Antoine Rezer, passionné du Lynx et président du Groupe Tétras Jura.

Cette sortie accompagne une exposition itinérante intitulée « Les forêts d’altitude, des forêts de liens« . Pour plus d’informations sur le projet, rendez-vous ici. Pour toute demande, vous pouvez contacter le Groupe Tétras Jura au 03 84 41 13 20.

Parking du téléski, La Pesse
La Pesse 39370 Jura Bourgogne-Franche-Comté

Antoine Rezer