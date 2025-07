Dans la peau d’un archéologue Mission Préhistoire Excisum, musée archéologique d’Eysses Villeneuve-sur-Lot

Excisum, musée archéologique d’Eysses 1 Rue Victor Michaut Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Début : 2025-07-30

fin : 2025-07-30

2025-07-30

Pour les vacances d’été, le musée archéologique invite les enfants à partir de 8 ans et leurs familles à 2 ateliers « Dans la peau d’un archéologue Mission Préhistoire ».

Equipés d’une truelle et d’un pinceau, les enfants pourront fouiller comme de vrais archéologues !

Sur réservation.

Excisum, musée archéologique d'Eysses 1 Rue Victor Michaut Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 28 96

English : Dans la peau d’un archéologue Mission Préhistoire

For the summer vacations, the archaeological museum invites children aged 8 and over and their families to 2 workshops entitled « In the shoes of an archaeologist: Mission Prehistory ».

Equipped with a trowel and paintbrush, children can dig like real archaeologists!

Reservations required.

German : Dans la peau d’un archéologue Mission Préhistoire

In den Sommerferien lädt das Archäologische Museum Kinder ab 8 Jahren und ihre Familien zu zwei Workshops « In der Haut eines Archäologen: Mission Préhistoire » ein.

Ausgestattet mit Kelle und Pinsel können die Kinder wie echte Archäologen graben!

Nach vorheriger Anmeldung.

Italiano :

Per le vacanze estive, il museo archeologico invita i bambini dagli 8 anni in su e le loro famiglie a partecipare a 2 laboratori dal titolo « Nei panni dell’archeologo: Missione Preistoria ».

Armati di cazzuola e pennello, i bambini potranno scavare come veri archeologi!

Prenotazione obbligatoria.

Espanol : Dans la peau d’un archéologue Mission Préhistoire

Con motivo de las vacaciones de verano, el museo arqueológico invita a los niños a partir de 8 años y a sus familias a 2 talleres titulados « En la piel de un arqueólogo: Misión Prehistoria ».

Equipados con una paleta y un pincel, los niños podrán excavar como auténticos arqueólogos

Es necesario reservar.

