Dans la peau d’un bûcheron Haguenau

Dans la peau d’un bûcheron Haguenau mercredi 27 août 2025.

Dans la peau d’un bûcheron

Haguenau Bas-Rhin

Début : Mercredi 2025-08-27 14:00:00

fin : 2025-08-27 17:00:00

2025-08-27

Le temps d’un après-midi, venez découvrir les métiers de l’exploitation forestière en conditions réelles. Plusieurs démonstrations montrant la diversité des pratiques d’exploitation vous seront proposées dans le respect des consignes de sécurité bûcheronnage, abattage mécanisé et démonstration des bûcherons grimpeurs.

La forêt indivise de Haguenau produit environ 35 000 m3 de bois par an. Elle joue donc un rôle majeur dans l’approvisionnement de la filière bois locale et nationale.

La sortie est susceptible d'être annulée en cas de conditions météorologiques défavorables.

Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est tristan.madeline@onf.fr

English :

For one afternoon, come and discover the forestry professions in real conditions. Several demonstrations showing the diversity of logging practices will be offered in compliance with safety instructions: logging, mechanized felling and demonstration of climbing loggers.

German :

Entdecken Sie einen Nachmittag lang die Berufe der Forstwirtschaft unter realen Bedingungen. Es gibt mehrere Vorführungen, die Ihnen die Vielfalt der Forstwirtschaftspraktiken zeigen und bei denen die Sicherheitsvorschriften eingehalten werden: Holzfällerei, maschinelle Fällung und Vorführung von Kletterern.

Italiano :

Per un pomeriggio, venite a scoprire l’industria forestale in condizioni reali. Verranno offerte diverse dimostrazioni che illustrano la diversità delle pratiche di taglio, nel rispetto delle istruzioni di sicurezza: taglio del legname, abbattimento meccanizzato e una dimostrazione di arrampicata dei boscaioli.

Espanol :

Durante una tarde, venga a descubrir la industria forestal en condiciones reales. Se ofrecerán varias demostraciones que muestran la diversidad de las prácticas de explotación forestal, respetando las instrucciones de seguridad: aserrado, tala mecanizada y una demostración de leñadores trepadores.

