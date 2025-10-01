Dans la peau d’un chien Maison de l’animal Paris

Dans la peau d’un chien Maison de l’animal Paris mercredi 1 octobre 2025.

À travers des jeux et mises en situation, découvrez comment les chiens s’expriment, comment leur répondre et adopter les bons comportements au quotidien.

Que ce soit avec votre toutou, celui de vos proches, de vos amis ou du voisin, vous repartirez avec des clés simples pour instaurer une relation de confiance, rassurer petits et grands et éviter les mauvaises surprises.

L’atelier est

animé par un éducateur canin, Le Chien du Citoyen, accompagné de deux chiens complices prêts à vous initier à leur langage.

Et si vous appreniez à parler « chien » ? Un atelier ludique pour mieux comprendre et communiquer avec nos fidèles compagnons.

Le mercredi 01 octobre 2025

de 14h30 à 16h00

gratuit

Sur inscription (nombre de places limité) auprès de la Maison de l’animal : animalenville@paris.fr.

Public enfants et jeunes. A partir de 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-01T17:30:00+02:00

fin : 2025-10-01T19:00:00+02:00

Date(s) : 2025-10-01T14:30:00+02:00_2025-10-01T16:00:00+02:00

Maison de l’animal Chai de Bercy, 41 rue Paul Belmondo 75012 Paris

https://www.paris.fr/pages/la-maison-de-l-animal-un-lieu-qui-donne-leur-place-aux-animaux-en-ville-30143 animalenville@paris.fr