Dans la peau d’un conducteur de train : testez nos simulateurs professionnels Gare de Chartres Chartres

Dans la peau d’un conducteur de train : testez nos simulateurs professionnels Samedi 20 septembre, 09h30, 13h30 Gare de Chartres Eure-et-Loir

A partir de 8 ans

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T13:30:00 – 2025-09-20T16:30:00

Mettez-vous dans la peau d’un conducteur de train et venez vivre une expérience immersive en testant nos simulateurs de conduite, les mêmes que ceux utilisés pour former nos futurs professionnels du rail.

Gare de Chartres 8 place Pierre-Sémard 28000 Chartres Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire La première gare de Chartres a été créée en 1849. Le bâtiment a été construit sur un modèle de gare de première catégorie, assez grande, avec un corps de bâtiment principal et deux pavillons latéraux. La gare a été remaniée cinq fois à partir de 1870.

L’édifice actuel, datant de 1933, a été commandé par Raoul Dautry, le directeur général de l’administration des chemins de fer de l’État, à l’architecte Henri Pacon. Ce dernier détruit une partie des bâtiments en gardant la structure des murs porteurs d’origine. Il élargit la gare sur la place et élève le bâtiment principal, dans un style Art déco finissant.

Au milieu des années 1980, des réaménagements ont été réalisés à l’intérieur avec le plafond « Star Trekien » en résille. Cette opération a cassé la volumétrie initiale voulue par Henri Pacon. Depuis trente ans, le bâtiment n’a quasiment pas subi de modifications.

En 2018, le nouveau hall de gare a été inauguré.

