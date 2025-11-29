Dans la peau d’un éditeur Médiathèque Les Temps Modernes Tarnos

Dans la peau d’un éditeur

Entrez dans la peau d’un éditeur, guidé par l’association Les Petits Plaisirs.

L’éditeur Le Nouvel Attila confie à la médiathèque plusieurs manuscrits dont on ne connaît ni titre, ni le sexe de l’auteur, ni si c’est un premier roman, ni s’il a été accepté ou non par la maison d’édition. Les manuscrits circulent entre les lecteurs qui ont plusieurs mois pour les lire.

En avril, les participants se retrouveront lors d’une rencontre en présence de l’éditeur Benoît Virot pour débattre des manuscrits, les défendre ou les écarter en donnant des arguments. L’intrigue, la structure, le style, le rythme, tout sera passé au crible de nos critiques constructives et bienveillantes. Donnerions-nous vie à ces manuscrits ?

Participez en écrivant à lespetitsplaisirs.biarritz@gmail.com ou rencontrez l’équipe lors de l’une de leurs permanences à la médiathèque également le samedi 13/12. .

