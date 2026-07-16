Informations pratiques

Bidache

Dans la peau d’un fauconnier

Château de Gramont Bidache Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 15:00:00

fin : 2026-08-08 17:00:00

Date(s) :

2026-08-08

Devenez fauconnier pendant 2 heures ! Approchez, portez et faites voler de magnifiques rapaces diurnes et nocturnes. Entre découverte des espèces, histoire de la fauconnerie et initiation au vol, vivez une expérience unique au cœur du monde fascinant des oiseaux de proie.

Réservation obligatoire. Billetterie jusqu’à 14h à l’office de tourisme.

Pour les personnes en situation de handicap, merci de nous contacter.

Sandwicherie et buvette sur place.

Prestation réservé au plus de 10 ans. La prestation peut être annulée si moins de 4 personnes et en cas de pluie. .

Château de Gramont Bidache 64520 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 03 49

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English : Dans la peau d’un fauconnier

L’événement Dans la peau d’un fauconnier Bidache a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme Pays Basque