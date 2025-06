Dans la peau d’un jeune noble Château de Grignan Grignan 5 juillet 2025 07:00

Drôme

Dans la peau d’un jeune noble Château de Grignan 23 rue Montant au Château Grignan Drôme

Tarif : – – 8 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-05

fin : 2025-08-30

Date(s) :

2025-07-05

Une visite guidée à vivre en famille pour plonger dans le quotidien d’un jeune noble au 17e siècle !

-

▪ Tous les jours sauf 14 et 31/08

▪ 11 € | réduit 8 € (6-17 ans)

▪ Billet exonéré pour les 6 ans

▪ A partir de 6 ans | enfant accompagné d’un adulte

.

Château de Grignan 23 rue Montant au Château

Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 91 83 50 leschateaux@ladrome.fr

English :

A guided tour for the whole family to immerse themselves in the daily life of a young nobleman in the 17th century!

-

? Every day except August 14 and 31

? 11 ? | reduced 8 ? (6-17 yrs)

? Free ticket for under 6s

? From 6 years old | child accompanied by an adult

German :

Eine Führung für die ganze Familie, bei der Sie in den Alltag eines jungen Adligen im 17. Jahrhundert eintauchen können!

-

? Jeden Tag außer 14 und 31/08

? 11 ? | ermäßigt 8 ? (6-17 Jahre)

? Befreite Eintrittskarte für Kinder unter 6 Jahren

? Ab 6 Jahren | Kind in Begleitung eines Erwachsenen

Italiano :

Concedetevi una visita guidata per tutta la famiglia e immergetevi nella vita quotidiana di un giovane nobile del XVII secolo!

-

? Tutti i giorni tranne il 14 e il 31/08

11.00 8.00 ridotto (6-17 anni)

? Biglietto gratuito per i minori di 6 anni

? A partire da 6 anni | bambini accompagnati da un adulto

Espanol :

Lleve a toda la familia a una visita guiada y sumérjase en la vida cotidiana de un joven noble en el siglo XVII

-

? Todos los días excepto 14 y 31/08

? 11€ | reducido 8 (6-17 años)

? Entrada gratuita para menores de 6 años

? A partir de 6 años | niños acompañados de un adulto

L’événement Dans la peau d’un jeune noble Grignan a été mis à jour le 2025-06-24 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes