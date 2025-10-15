Dans la peau d’un mouton -ATUP NC Païta

Dans la peau d’un mouton -ATUP NC

Villa rurale de Paita Païta Nouvelle-Calédonie

Tarif : 1000 – 1000 – 1000 XPF

Début : 2025-10-15 09:00:00

fin : 2025-10-15 15:00:00

2025-10-15

Partez à la découverte du monde fascinant des moutons.

Villa rurale de Paita Païta 98890 Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer +687 77.83.73 atupnc@gmail.com

English :

Discover the fascinating world of sheep.

German :

Gehen Sie auf Entdeckungsreise in die faszinierende Welt der Schafe.

Italiano :

Scoprite l’affascinante mondo delle pecore.

Espanol :

Descubra el fascinante mundo de las ovejas.

