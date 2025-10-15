Dans la peau d’un mouton -ATUP NC Païta
Dans la peau d’un mouton -ATUP NC Païta mercredi 15 octobre 2025.
Dans la peau d’un mouton -ATUP NC
Villa rurale de Paita Païta Nouvelle-Calédonie
Tarif : 1000 – 1000 – 1000 XPF
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-15 09:00:00
fin : 2025-10-15 15:00:00
Date(s) :
2025-10-15
Partez à la découverte du monde fascinant des moutons.
Villa rurale de Paita Païta 98890 Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer +687 77.83.73 atupnc@gmail.com
English :
Discover the fascinating world of sheep.
German :
Gehen Sie auf Entdeckungsreise in die faszinierende Welt der Schafe.
Italiano :
Scoprite l’affascinante mondo delle pecore.
Espanol :
Descubra el fascinante mundo de las ovejas.
L’événement Dans la peau d’un mouton -ATUP NC Païta a été mis à jour le 2025-10-04 par Sud Tourisme Nouvelle-Calédonie