Dans la peau d’un oenologue | Vignobles en Scène Château de Vignelaure Rians samedi 18 octobre 2025.

Château de Vignelaure 5210 chemin de Vignelaure Rians Var

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-18

2025-10-18

Il s’agit d’une expérience immersive et pédagogique autour de l’assemblage. L’activité inclut une visite du chai et des caves, la dégustation des vins monocépages, suivie d’un atelier d’assemblage guidé, en petit groupe.

Château de Vignelaure 5210 chemin de Vignelaure Rians 83560 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 37 21 10 info@vignelaure.com

English :

It’s an immersive, educational blending experience. The activity includes a tour of the winery and cellars, tasting of single-varietal wines, followed by a guided blending workshop in small groups.

German :

Es handelt sich um ein immersives und pädagogisches Erlebnis rund um die Assemblage. Die Aktivität umfasst eine Besichtigung des Weinkellers und der Kellerei, die Verkostung von sortenreinen Weinen und einen anschließenden geführten Workshop zum Thema Assemblage in einer kleinen Gruppe.

Italiano :

Si tratta di un’esperienza coinvolgente ed educativa basata sull’assemblaggio. L’attività comprende la visita dell’azienda e delle cantine, la degustazione di vini monovitigno, seguita da un laboratorio di assemblaggio guidato in piccoli gruppi.

Espanol :

Se trata de una experiencia educativa de inmersión en torno a la mezcla de vinos. La actividad incluye una visita a la bodega, una cata de vinos monovarietales y un taller guiado de ensamblaje en grupos reducidos.

