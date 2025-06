Dans la peau d’un oiseau marin Salle Jeanne d’Arc Le Croisic 25 juin 2025 18:30

Loire-Atlantique

Dans la peau d'un oiseau marin Salle Jeanne d'Arc 2 Quai du Lenigo Le Croisic Loire-Atlantique

Dans la peau d’un oiseau marin

conférence immersive

Avec l’association Bretagne Vivante, réveillez l’oiseau marin qui sommeille en vous !

Saurez-vous échapper aux dangers sur votre route ? Saurez-vous protéger vos œufs jusqu’à l’éclosion ?

Une conférence immersive & ouverte à tous, au cœur des enjeux écologiques insulaires de notre territoire.

En partenariat avec l’association Bretagne vivante

Bretagne Vivante est, depuis 1959, la principale association de protection de la nature et de la biodiversité en Bretagne.

Reconnue d’utilité publique, elle œuvre au quotidien pour une meilleure connaissance et préservation du patrimoine naturel régional. Elle gère également un réseau de sites protégés et réserves naturelles à travers la Bretagne et Loire-Atlantique. Transmettre et partager ses passions est aussi au cœur des missions de Bretagne Vivante.

Entrée libre. À partir de 10/12 ans. .

Salle Jeanne d’Arc 2 Quai du Lenigo

Le Croisic 44490 Loire-Atlantique

