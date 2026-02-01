Dans la peau d’un pisteur

Nogent-sur-Vernisson Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18 14:00:00

fin : 2026-03-04 16:00:00

Date(s) :

2026-02-18 2026-03-04

Dans la peau d’un pisteur

Qui a perdu cette plume ? qui a laissé cette empreinte? L’arboretum est un lieu riche pour la faune sauvage. Alors viens mener l’enquête, puis réalise une empreinte d’animal. Réservation obligatoire au 07 67 95 19 89 ou ecolokaterre@gmail.com. Adhérents 8€, non adhérents 10€ . forfait tribu 4 personne 1 pers gratuite .

Nogent-sur-Vernisson 45290 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 67 95 19 89

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

In the skin of a tracker

L’événement Dans la peau d’un pisteur Nogent-sur-Vernisson a été mis à jour le 2026-02-03 par OT GATINAIS SUD