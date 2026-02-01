Dans la peau d’un pisteur Nogent-sur-Vernisson
Dans la peau d’un pisteur Nogent-sur-Vernisson mercredi 18 février 2026.
Nogent-sur-Vernisson Loiret
Début : 2026-02-18 14:00:00
fin : 2026-03-04 16:00:00
2026-02-18 2026-03-04
Qui a perdu cette plume ? qui a laissé cette empreinte? L’arboretum est un lieu riche pour la faune sauvage. Alors viens mener l’enquête, puis réalise une empreinte d’animal. Réservation obligatoire au 07 67 95 19 89 ou ecolokaterre@gmail.com. Adhérents 8€, non adhérents 10€ . forfait tribu 4 personne 1 pers gratuite .
Nogent-sur-Vernisson 45290 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 67 95 19 89
English :
In the skin of a tracker
