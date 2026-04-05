Dans la peau d’un restaurateur d’art, LA FLECHE, La Flèche

Informations pratiques

Dans la peau d’un restaurateur d’art Samedi 19 septembre, 10h00, 11h00, 14h30, 15h30 LA FLECHE Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Atelier de restauration d’art

Rue Grollier, La Sève du cadre

Ateliers d’initiation et de démonstration

Comment redonne-t-on vie aux chefs-d’œuvre en péril ? Glissez-vous dans l’atelier d’un artisan d’art et initiez-vous aux gestes minutieux de la restauration.

Deux ateliers fascinants vous sont proposés en petits groupes pour une expérience privilégiée :

• Atelier Dorure : La pose délicate de la feuille d’or.

• Atelier Sculpture : Le moulage avec des explication d’un spécialiste sur le bois doré.

Horaires des sessions : Samedi 10h00, 11h00, 14h30 et 15h30.

Jauge limitée : 2 groupes de 10 personnes sur chaque atelier sans réservation.

️ Gratuit, dès 8 ans.

⚠️ Conseil pratique : Les places étant très limitées, veillez à arriver en avance sur le site

LA FLECHE LA FLECHE La Flèche 72200 Sarthe Pays de la Loire https://www.ville-lafleche.fr/ ACCUEIL JEP

Atelier de restauration d’art

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