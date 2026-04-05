Dans la peau d’un restaurateur d’art, LA FLECHE, La Flèche
samedi 19 septembre 2026 · LA FLECHE · La Flèche
Informations pratiques
Dans la peau d’un restaurateur d’art Samedi 19 septembre, 10h00, 11h00, 14h30, 15h30 LA FLECHE Sarthe
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Atelier de restauration d’art
Rue Grollier, La Sève du cadre
Ateliers d’initiation et de démonstration
Comment redonne-t-on vie aux chefs-d’œuvre en péril ? Glissez-vous dans l’atelier d’un artisan d’art et initiez-vous aux gestes minutieux de la restauration.
Deux ateliers fascinants vous sont proposés en petits groupes pour une expérience privilégiée :
• Atelier Dorure : La pose délicate de la feuille d’or.
• Atelier Sculpture : Le moulage avec des explication d’un spécialiste sur le bois doré.
Horaires des sessions : Samedi 10h00, 11h00, 14h30 et 15h30.
Jauge limitée : 2 groupes de 10 personnes sur chaque atelier sans réservation.
️ Gratuit, dès 8 ans.
⚠️ Conseil pratique : Les places étant très limitées, veillez à arriver en avance sur le site
LA FLECHE LA FLECHE La Flèche 72200 Sarthe Pays de la Loire https://www.ville-lafleche.fr/ ACCUEIL JEP
Atelier de restauration d’art
©MINISTERE CULTURE
À voir aussi à La Fleche (Sarthe)
- Visite guidée du moulin à glace de la Bruère La Flèche La Flèche 8 juillet 2026
- Visite guidée du théâtre de la halle au blé La Flèche La Flèche 8 juillet 2026
- Visite guidée du moulin à glace de la Bruère La Flèche La Flèche 11 juillet 2026
- Visite guidée du théâtre de la halle au blé La Flèche La Flèche 11 juillet 2026
- Feu d’artifice & bal aux lacs de la Monnerie La Flèche 13 juillet 2026