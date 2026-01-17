Dans la peau d’un skipper Domaine de Beg Porz Lieu-dit Beg Porz Moëlan-sur-Mer
Dans la peau d’un skipper Domaine de Beg Porz Lieu-dit Beg Porz Moëlan-sur-Mer jeudi 20 août 2026.
Dans la peau d’un skipper Domaine de Beg Porz
Lieu-dit Beg Porz Domaine maritime de Beg Porz Moëlan-sur-Mer Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 14:00:00
fin : 2026-08-20 16:00:00
Date(s) :
2026-08-20
Découvrez la navigation à la voile ou faites goûter ce plaisir à vos proches. Larguez les amarres pendant 2h et profitez du Grand Large devant le Bélon et l’Aven. Goélette et accompagnateur pro fournis ! .
Lieu-dit Beg Porz Domaine maritime de Beg Porz Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 2 98 71 07 98
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Dans la peau d’un skipper Domaine de Beg Porz Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-01-17 par OT QUIMPERLE LES RIAS