Dans la peau d’un skipper Domaine de Beg Porz Lieu-dit Beg Porz Moëlan-sur-Mer

Dans la peau d’un skipper Domaine de Beg Porz

Lieu-dit Beg Porz Domaine maritime de Beg Porz Moëlan-sur-Mer Finistère

Début : 2026-08-20 14:00:00

fin : 2026-08-20 16:00:00

Découvrez la navigation à la voile ou faites goûter ce plaisir à vos proches. Larguez les amarres pendant 2h et profitez du Grand Large devant le Bélon et l’Aven. Goélette et accompagnateur pro fournis ! .

