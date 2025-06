DANS LA PEAU D’UN VIGNERON CRÉEZ VOTRE VIN – Montpeyroux 13 septembre 2025 07:00

Hérault

DANS LA PEAU D’UN VIGNERON CRÉEZ VOTRE VIN 301 Chemin de St Etienne Montpeyroux Hérault

Tarif : – – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-13

fin : 2025-09-27

Date(s) :

2025-09-13

2025-09-27

Devenez vigneron d’un jour et créez votre propre vin rouge lors de cette expérience atypique au caveau du Domaine de la famille Vallat à Montpeyroux.

14h Avec l’aide des vignerons du domaine, découvrez les différents cépages et apprenez à assembler votre propre vin rouge. Dosez, goûtez, ajustez, et repartez avec votre propre bouteille de vin, 75cl.

301 Chemin de St Etienne

Montpeyroux 34150 Hérault Occitanie +33 4 67 57 58 83

English :

Become a winemaker for a day and create your own red wine during this atypical experience at the Domaine de la famille Vallat cellar in Montpeyroux.

2pm: With the help of the estate?s winemakers, discover the different grape varieties and learn how to blend your own red wine. Measure, taste, adjust, and leave with your own 75cl bottle of wine.

German :

Werden Sie Winzer für einen Tag und kreieren Sie Ihren eigenen Rotwein bei diesem atypischen Erlebnis im Weinkeller der Domaine de la famille Vallat in Montpeyroux.

14 Uhr: Entdecken Sie mit Hilfe der Winzer des Weinguts die verschiedenen Rebsorten und lernen Sie, wie Sie Ihren eigenen Rotwein zusammenstellen. Dosieren Sie, probieren Sie, passen Sie an und gehen Sie mit Ihrer eigenen Flasche Wein, 75cl, nach Hause.

Italiano :

Diventate viticoltori per un giorno e create il vostro vino rosso durante questa insolita esperienza presso la cantina Domaine de la famille Vallat a Montpeyroux.

ore 14.00: con l’aiuto dei viticoltori della tenuta, scoprite le diverse varietà di uva e imparate come assemblare il vostro vino rosso. Misurate, assaggiate, regolate e uscite con la vostra bottiglia di vino da 75 cl.

Espanol :

Conviértase en enólogo por un día y cree su propio vino tinto durante esta experiencia insólita en la bodega Domaine de la famille Vallat, en Montpeyroux.

14:00: Con la ayuda de los enólogos de la finca, descubra las diferentes variedades de uva y aprenda a mezclar su propio vino tinto. Mida, pruebe, ajuste y váyase con su propia botella de vino de 75 cl.

L’événement DANS LA PEAU D’UN VIGNERON CRÉEZ VOTRE VIN Montpeyroux a été mis à jour le 2025-06-15 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT