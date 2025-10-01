Dans la peau d’une astronaute Bibliothèque Marguerite Audoux Paris

Dans la peau d’une astronaute Bibliothèque Marguerite Audoux Paris mercredi 1 octobre 2025.

Un rendez-vous pour les enfants curieux de découvrir le métier d’astronaute.

Comment les astronautes sont sélectionnés ? Que doivent-ils apprendre avant de partir dans l’espace ? Que font-ils dans la Station spatiale ? A quels risques sont-ils exposés ?

Au programme : quizz, anecdotes, échanges ludiques et goodies pour les astronautes en herbe !

Norédine Benazdia est auteur et journaliste scientifique spécialiste de la médiation scientifique pour les enfants et adolescents.

Un événement accessible aux enfants à partir de 7 ans.

Sur réservation auprès des bibliothécaires.

Par mail : bibliotheque.marguerite-audoux@paris.fr

Par téléphone : 01 44 78 55 20

un voyage aux confins de l’espace en compagnie de Norédine Benazdia

Le mercredi 01 octobre 2025

de 16h00 à 17h30

gratuit

Public enfants et jeunes. A partir de 7 ans. Jusqu’à 12 ans.

Date(s) : 2025-10-01T16:00:00+02:00_2025-10-01T17:30:00+02:00

Bibliothèque Marguerite Audoux 10 rue Portefoin 75003 Paris

+33144785520 bibliotheque.marguerite-audoux@paris.fr https://www.facebook.com/marguerite.audoux https://www.facebook.com/marguerite.audoux