Dans la peau d’une bibliothécaire Médiathèque Le Traict d’Encre Le Croisic

Dans la peau d’une bibliothécaire
Médiathèque Le Traict d'Encre 5 rue de la Duchesse Anne Le Croisic Loire-Atlantique
Dans la peau d’une bibliothécaire
médiathèque Le Traict d’encre
Venez-vous essayer au métier de bibliothécaire à travers nos différentes missions du quotidien acquisition, équipement, conseil aux abonnés etc. Jeux ludiques sur place, livret d’animations à récupérer à l’accueil
Tout public, enfants et adultes, de 7 à 107 ans. .
Médiathèque Le Traict d’Encre 5 rue de la Duchesse Anne Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 56 79 32 mediatheque@lecroisic.fr
