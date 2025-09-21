Dans la réserve des collections patrimoniales Archives départementales du Morbihan Vannes

Dans la réserve des collections patrimoniales

Dimanche 21 septembre, 11h15, 14h15, 15h00, 15h45, 17h15

Archives départementales du Morbihan
Vannes, Morbihan

Dimanche : 11h15, 14h15, 15h, 15h45, 16h15, 17h15.

Durée : 30 min. / Inscription sur place le jour même.

Groupe de 15 personnes maximum.

Le bâtiment des archives départementales offre des conditions idéales pour préserver le patrimoine sous toutes ses formes. Venez découvrir ce qui se cache dans la réserve des collections départementales : peintures, dessins, gravures, objets mais aussi textiles anciens.

Une visite pleine de surprises à la découverte d’une collection méconnue.

Archives départementales du Morbihan 80, rue des Vénètes, 56000, Vannes Vannes 56000 Morbihan Bretagne 02 97 46 32 52 https://patrimoines-archives.morbihan.fr/

Journées européennes du patrimoine 2025

© Département du Morbihan