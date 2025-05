Dans la Taïga – Salle de la mairie Sorde-l’Abbaye, 25 mai 2025 17:30, Sorde-l'Abbaye.

Landes

Dans la Taïga Salle de la mairie 4 Place de l’Église Sorde-l’Abbaye Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-25 17:30:00

fin : 2025-05-25

Date(s) :

2025-05-25

Lecture de de contes théâtralisée de la compagnie Lève les voiles . Issus du recueil « Quand la Lune descendit sur Terre » publié aux éditions Borealia, ces contre permettent de vivre une expérience immersive et e et de découvrir une des minorités peuplant de Sibérie occidentale les Mansis.

Lecture de de contes théâtralisée de la compagnie Lève les voiles avec Charlotte Boucault, traductrice des récits présentés, et le musicien Sylvain Ubéda. Issus du recueil « Quand la Lune descendit sur Terre » publié aux éditions Borealia, ces contre permettent de vivre une expérience immersive et de découvrir une des minorités peuplant de Sibérie occidentale les Mansis, habitants de l’infinie taïga ! » .

Salle de la mairie 4 Place de l’Église

Sorde-l’Abbaye 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 73 04 83 mairie@sordelabbaye.fr

English : Dans la Taïga

Theatrical story readings by the « Lève les voiles » company. Taken from the collection « Quand la Lune descendit sur Terre » (« When the Moon Descended to Earth ») published by Borealia, these counter-tales offer an immersive experience and an insight into one of the minorities living in Western Siberia: the Mansi.

German : Dans la Taïga

Eine theatralische Märchenlesung des Ensembles « Lève les voiles ». Die Geschichten stammen aus der Sammlung « Quand la Lune descendit sur Terre », die im Verlag Borealia erschienen ist, und ermöglichen eine immersive und eindringliche Erfahrung.

Italiano :

Lettura di racconti drammatizzati dalla compagnia « Lève les voiles ». Tratti dalla raccolta « Quand la Lune descendit sur Terre » (« Quando la Luna scese sulla Terra ») edita da Borealia, questi contro-racconti offrono un’esperienza coinvolgente e uno sguardo su una delle minoranze che vivono nella Siberia occidentale: i Mansi.

Espanol : Dans la Taïga

Lectura de cuentos dramatizados por la compañía « Lève les voiles ». Extraídos de la colección « Quand la Lune descendit sur Terre » (« Cuando la Luna descendió a la Tierra ») publicada por Borealia, estos contrarrelatos ofrecen una experiencia inmersiva y una visión de una de las minorías que viven en Siberia Occidental: los mansi.

L’événement Dans la Taïga Sorde-l’Abbaye a été mis à jour le 2025-05-20 par OT Pays d’Orthe et Arrigans