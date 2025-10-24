DANS LA TÊTE À LULU ou Ce qui n’abandonne pas en toi… Théâtre de la Celle Saint-Cloud La Celle-Saint-Cloud

SORTIE DE RÉSIDENCE: entrée libre, réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-24T15:00:00 – 2025-10-24T16:00:00

Fin : 2025-10-24T15:00:00 – 2025-10-24T16:00:00

Lulu est une enfant différente, ce n’est pas facile à l’école pour elle et elle est épuisée. Son cœur n’est plus qu’à 2% de batterie. Alors, elle ferme les yeux pour que son cœur puisse se reposer. Elle plonge dans un sommeil profond, tellement profond que même le médecin n’arrive pas à la réveiller. Lulu dort, mais n’est pas inconsciente, elle est juste à l’abri dans sa tête. À sa grande surprise, Lulu n’y est pas toute seule. Il y a Dipita qui est là pour elle et qui lui propose de faire un voyage pour se rebooster. Lulu a peur, mais finit par accepter. Commence alors un périple où elle va rencontrer le clown Pipidessus, Micheline la comédienne-cascadeuse, Sami l’endormi. Ce voyage drôle, onirique et émouvant permettra à Lulu de retrouver l’espoir et de comprendre que sa différence est un pouvoir.

Dans la tête à Lulu est un spectacle, entre théâtre et musique, qui aborde la question du harcèlement scolaire de façon émouvante, poétique, avec une pointe d’humour…

Théâtre de la Celle Saint-Cloud 8 Avenue Charles de Gaulle 78170 La Celle-Saint-Cloud La Celle-Saint-Cloud 78170 Yvelines Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « compagnievolubilis@gmail.com »}]

Cie Volubilis – Véronique Essaka-De Kerpel Harcèlement scolaire rêve

