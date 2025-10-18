Dans la tête de Ben | La Petite Gaillarde La Petite Gaillarde Clermont-Ferrand

La Petite Gaillarde 9 rue Abbé-Banier Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Début : Samedi 2025-10-18 20:30:00

fin : 2025-12-20

2025-10-18 2025-12-20

Alerte ! Ben est en panique. Son cerveau et son cœur doivent gérer la perte de ses souvenirs en les recontactant à l’aide de la musique avant que le trou de l’oubli ne les absorbe.

La Petite Gaillarde 9 rue Abbé-Banier Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes niahniahniahproduction@gmail.com

English :

Alert! Ben is in a panic. His brain and heart must cope with the loss of his memories by reconnecting with them through music, before the hole of oblivion absorbs them.

German :

Alarm! Ben ist in Panik. Sein Gehirn und sein Herz müssen mit dem Verlust seiner Erinnerungen umgehen, indem sie sie mithilfe von Musik wieder kontaktieren, bevor das Loch des Vergessens sie aufnimmt.

Italiano :

Emergenza! Ben è nel panico. Il suo cervello e il suo cuore devono affrontare la perdita dei suoi ricordi ricollegandosi ad essi attraverso la musica prima che il pozzo dell’oblio li assorba.

Espanol :

¡Emergencia! Ben entra en pánico. Su cerebro y su corazón tienen que hacer frente a la pérdida de sus recuerdos reconectando con ellos a través de la música antes de que el pozo del olvido los absorba.

