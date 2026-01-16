DANS LA TÊTE DE MONSIEUR PLUME THEATRE DU GRAND ROND Toulouse

DANS LA TÊTE DE MONSIEUR PLUME

THEATRE DU GRAND ROND 23 Rue des Potiers Toulouse Haute-Garonne

Début : 2026-01-17

fin : 2026-01-17

2026-01-17

Depuis quelques temps, tous les soirs c’est le même cauchemar, M. Plume rêve qu’il tombe. Pour mettre un terme à cette chute sans fin, il se rend au cabinet des rêves, un endroit incroyable qui permet de vagabonder dans ses songes.

Spectacle à partir de 6 ans Durée 50 minutes.

Guidé par la docteure Volenski, il va découvrir son monde intérieur et les créatures étranges et familières qui le peuplent.

Dans la tête de Monsieur Plume nous invite à un voyage au-delà du réel. Loin des lois de la pesanteur, l’art de la voltige tient de la pure magie. Dans un monde où, grâce au théâtre noir, les marionnettes prennent vie comme par enchantement. Les jeux d’ombres de la peinture sur sable créent des effets de transformation surprenants.

C’est une plongée spectaculaire dans les profondeurs du rêve. .

English :

Every night for some time now, Mr. Plume has been having the same nightmare about falling. To put an end to this never-ending fall, he goes to the Dream Cabinet, an incredible place where he can wander through his dreams.

Show for ages 6 and up Running time 50 minutes.

