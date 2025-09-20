Dans la tourmente des derniers jours de guerre Maison de quartier du Villé Saint-Dié-des-Vosges

Dans la tourmente des derniers jours de guerre Maison de quartier du Villé Saint-Dié-des-Vosges samedi 20 septembre 2025.

Dans la tourmente des derniers jours de guerre

Maison de quartier du Villé 46 route des 2 hameaux Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-20 15:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Diaporama en illustration de récits et témoignages d’habitants des deux villages proposé par l’association Sous la Bure.

Ce diaporama unique vous plongera dans les récits poignants et les témoignages d’habitants de deux villages durant les derniers jours de la Seconde Guerre mondiale.Tout public

0 .

Maison de quartier du Villé 46 route des 2 hameaux Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 6 70 32 20 53 souslabure@sfr.fr

English :

Slide show illustrating the stories and testimonies of the inhabitants of the two villages, presented by the Sous la Bure association.

This unique slide show will plunge you into the poignant stories and testimonies of the inhabitants of two villages during the last days of the Second World War.

German :

Diashow zur Illustration von Erzählungen und Zeugnissen von Einwohnern der beiden Dörfer, die von der Vereinigung Sous la Bure angeboten wird.

Diese einzigartige Diashow lässt Sie in die ergreifenden Erzählungen und Zeugnisse der Bewohner der beiden Dörfer während der letzten Tage des Zweiten Weltkriegs eintauchen.

Italiano :

Mostra di diapositive che illustra le storie e le testimonianze degli abitanti dei due villaggi, presentata dall’associazione Sous la Bure.

Questa proiezione di diapositive, unica nel suo genere, vi farà immergere nelle toccanti storie e testimonianze degli abitanti di due villaggi durante gli ultimi giorni della Seconda Guerra Mondiale.

Espanol :

Diaporama que ilustra las historias y testimonios de los habitantes de los dos pueblos, presentado por la asociación Sous la Bure.

Esta proyección de diapositivas única le sumergirá en las conmovedoras historias y testimonios de los habitantes de dos pueblos durante los últimos días de la Segunda Guerra Mundial.

L’événement Dans la tourmente des derniers jours de guerre Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2025-09-12 par OT SAINT DIE DES VOSGES