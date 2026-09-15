Dans la ville illuminée en partenariat avec Caen Événements | RDV Découverte Office de Tourisme et des Congrès de Caen la mer Caen

mercredi 9 décembre 2026 · Office de Tourisme et des Congrès de Caen la mer · Caen

Informations pratiques

Caen

Dans la ville illuminée en partenariat avec Caen Événements | RDV Découverte

Office de Tourisme et des Congrès de Caen la mer 12 Place Saint-Pierre Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-09 17:00:00

fin : 2026-12-09 18:30:00

Date(s) :

2026-12-09 2026-12-16

Le temps d’une soirée, nous vous invitons à partager une visite étonnante des merveilles de Caen parée de ses habits de lumières de Noël.

Au rythme d’histoires et d’anecdotes, hôtels particuliers, places, églises ou abbaye dévoileront toute leur beauté et leurs charmes !

Le temps d’une soirée, nous vous invitons à partager une visite étonnante des merveilles de Caen parée de ses habits de lumières de Noël.

Au rythme d’histoires et d’anecdotes, hôtels particuliers, places, églises ou abbaye dévoileront toute leur beauté et leurs charmes !

La visite s’achèvera sur le marché de Noël, organisé par Caen Evénements, où une boisson chaude vous sera offerte.

Informations pratiques

Le nombre de places étant limité, la réservation est indispensable. Aucune billetterie sur place le jour de la visite, paiement obligatoire à la réservation.

La billetterie ouvre le 7 octobre 2026, en ligne et dans les bureaux d’informations touristiques de Caen et Ouistreham. .

Office de Tourisme et des Congrès de Caen la mer 12 Place Saint-Pierre Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 27 14 14 info@caenlamer-tourisme.fr

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English : Dans la ville illuminée en partenariat avec Caen Événements | RDV Découverte

For one %A0evening, we invite you to %E0 join us on an amazing tour of Caen’s wonders as the city is decked out in its Christmas lights.%A0

Accompanied by stories and anecdotes, historic mansions, squares, churches, and the abbey will reveal all their beauty and charm!

L’événement Dans la ville illuminée en partenariat avec Caen Événements | RDV Découverte Caen a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Caen la Mer