Dans l’air du Trad 4ème édition Mouterre-Silly
Dans l’air du Trad 4ème édition Mouterre-Silly samedi 4 octobre 2025.
Dans l’air du Trad 4ème édition
Salle des Fêtes Mouterre-Silly Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04
fin : 2025-10-04
Date(s) :
2025-10-04
De 16h à 17h30 Initiation danse
à 18h concert de Brabant
à 20h45 concert de Diskar
à 22h concert Rumeur
Organisé par la Nouvelle Aire
Prévente à La Soupape ou sur Helloasso réduction en prévente gratuit pour les moins de 18 ans .
Salle des Fêtes Mouterre-Silly 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 04 62 57
English : Dans l’air du Trad 4ème édition
German : Dans l’air du Trad 4ème édition
Italiano :
Espanol : Dans l’air du Trad 4ème édition
L’événement Dans l’air du Trad 4ème édition Mouterre-Silly a été mis à jour le 2025-09-11 par Office de Tourisme du Pays Loudunais