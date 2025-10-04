Dans l’air du Trad 4ème édition Mouterre-Silly

Dans l'air du Trad 4ème édition Mouterre-Silly samedi 4 octobre 2025.

Salle des Fêtes Mouterre-Silly Vienne

2025-10-04
fin : 2025-10-04

2025-10-04

De 16h à 17h30 Initiation danse
à 18h concert de Brabant
à 20h45 concert de Diskar
à 22h concert Rumeur
Organisé par la Nouvelle Aire
Prévente à La Soupape ou sur Helloasso réduction en prévente gratuit pour les moins de 18 ans   .

Salle des Fêtes Mouterre-Silly 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 04 62 57 

