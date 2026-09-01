Dans l’air du Trad 5ème édition Mouterre-Silly
samedi 3 octobre 2026 · Mouterre-Silly
Informations pratiques
Mouterre-Silly
Dans l’air du Trad 5ème édition
Salle des Fêtes Mouterre-Silly Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 18:30:00
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
À 18h30 concert de Brabant
à 20h45 concert de Diskar
à 22h30 concert Rumeur
Organisé par la Nouvelle Aire
Prévente à La Soupape ou sur Helloasso réduction en prévente gratuit pour les moins de 18 ans .
Salle des Fêtes Mouterre-Silly 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 04 62 57
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English : Dans l’air du Trad 5ème édition
L’événement Dans l’air du Trad 5ème édition Mouterre-Silly a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme du Pays Loudunais
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