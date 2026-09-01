Informations pratiques

Mouterre-Silly

Dans l’air du Trad 5ème édition

Salle des Fêtes Mouterre-Silly Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 18:30:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

À 18h30 concert de Brabant

à 20h45 concert de Diskar

à 22h30 concert Rumeur

Organisé par la Nouvelle Aire

Prévente à La Soupape ou sur Helloasso réduction en prévente gratuit pour les moins de 18 ans .

Salle des Fêtes Mouterre-Silly 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 04 62 57

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Dans l’air du Trad 5ème édition

L’événement Dans l’air du Trad 5ème édition Mouterre-Silly a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme du Pays Loudunais