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AGENDA · Mouterre-Silly

Dans l’air du Trad 5ème édition Mouterre-Silly

samedi 3 octobre 2026 · Mouterre-Silly

Dans l’air du Trad 5ème édition Mouterre-Silly

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Heure de début
18:30:00
Adresse
Salle des Fêtes
Ville
86200 Mouterre-Silly
Département
Vienne
Tarif

Mouterre-Silly

Dans l’air du Trad 5ème édition

Salle des Fêtes Mouterre-Silly Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 18:30:00
fin : 2026-10-03

Date(s) :
2026-10-03

À 18h30 concert de Brabant
à 20h45 concert de Diskar
à 22h30 concert Rumeur
Organisé par la Nouvelle Aire
Prévente à La Soupape ou sur Helloasso réduction en prévente gratuit pour les moins de 18 ans   .

Salle des Fêtes Mouterre-Silly 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 04 62 57 

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English : Dans l’air du Trad 5ème édition

L’événement Dans l’air du Trad 5ème édition Mouterre-Silly a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme du Pays Loudunais

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