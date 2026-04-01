Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Dans l’atelier de Georges Hantz, Musée d’art et d’histoire, Genève

Dans l’atelier de Georges Hantz, Musée d’art et d’histoire, Genève

Dans l’atelier de Georges Hantz, Musée d’art et d’histoire, Genève mercredi 1 avril 2026.

Lieu : Musée d'art et d'histoire

Adresse : Rue Charles-GALLAND 2, 1206 Genève

Ville : 1205 Genève

Début : 2026-04-01T15:00:00+02:00

Fin : 2026-04-01T16:00:00+02:00

Tarif : Prix libre, sur réservation

Dans l’atelier de Georges Hantz Mercredi 1 avril, 15h00 Musée d’art et d’histoire

Prix libre, sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-01T15:00:00+02:00 – 2026-04-01T16:00:00+02:00
Fin : 2026-04-01T15:00:00+02:00 – 2026-04-01T16:00:00+02:00

Pénètre dans l’atelier de Georges Hantz, graveur passionné et directeur de musée amoureux de l’artisanat genevois. Pas à pas, son univers se révèle à travers son établi et ses œuvres mais aussi les nombreux objets qu’il a rassemblés en collection.
Pour les enfants dès 6 ans, accompagnés d’un.e adulte
Ces visites sont exclusivement réservées à un public familial. Pour les visites de groupes, veuillez écrire à adp-mah@geneve.ch.

Musée d’art et d’histoire Rue Charles-GALLAND 2, 1206 Genève Genève 1205 +41 22 418 26 00 http://www.mah-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.mahmah.ch/content# »}] [{« link »: « mailto:adp-mah@geneve.ch »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/musee-art-histoire/
Mercredi Family

DR

À voir aussi à Genève