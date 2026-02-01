Dans l’atelier de Léonard de Vinci

1 Rue du 8 Mai Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-02-24 10:30:00

fin : 2026-02-24 12:00:00

Date(s) :

2026-02-24

Atelier créatif en duo parent/enfant

La veille de la projection du film d’animation consacré à Léonard de Vinci, venez plonger en famille dans l’univers de ce génie curieux et inventif !

Parents et enfants partageront un moment de création inspiré par les œuvres du célèbre artiste.

Au programme découpage, collage, imagination et découvertes pour inventer, à votre tour, des machines volantes, des visages mystérieux ou des paysages de rêve.

À partir de 4 ans. .

1 Rue du 8 Mai Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 73 32 00

English :

Creative duo workshop for parents and children

The day before the screening of the animated film dedicated to Leonardo da Vinci, come and immerse yourself and your family in the world of this curious and inventive genius!

Parents and children will share a creative moment inspired by the works of t

L’événement Dans l’atelier de Léonard de Vinci Joué-lès-Tours a été mis à jour le 2026-02-12 par ADT 37