Dans l’atelier du compositeur de musique pour l’image Conservatoire Edgar Varèse Mâcon
mercredi 25 novembre 2026 · Conservatoire Edgar Varèse · Mâcon
Informations pratiques
Mâcon
Dans l’atelier du compositeur de musique pour l’image
Conservatoire Edgar Varèse 3 Rue de la Préfecture Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-25 18:30:00
fin : 2026-11-25 20:00:00
Date(s) :
2026-11-25
Le compositeur Thibault Cohade partage les différentes étapes de composition d’une musique de film. .
Conservatoire Edgar Varèse 3 Rue de la Préfecture Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 38 15 84 conservatoire@mb-agglo.com
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English : Dans l’atelier du compositeur de musique pour l’image
L’événement Dans l’atelier du compositeur de musique pour l’image Mâcon a été mis à jour le 2026-08-26 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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