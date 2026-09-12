Dans l’atelier du compositeur de musique pour l’image Conservatoire Edgar Varèse Mâcon

Informations pratiques

Mâcon

Dans l’atelier du compositeur de musique pour l’image

Conservatoire Edgar Varèse 3 Rue de la Préfecture Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-25 18:30:00

fin : 2026-11-25 20:00:00

Date(s) :

2026-11-25

Le compositeur Thibault Cohade partage les différentes étapes de composition d’une musique de film. .

Conservatoire Edgar Varèse 3 Rue de la Préfecture Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 38 15 84 conservatoire@mb-agglo.com

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English : Dans l’atelier du compositeur de musique pour l’image

L’événement Dans l’atelier du compositeur de musique pour l’image Mâcon a été mis à jour le 2026-08-26 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)