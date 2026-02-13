Dans l’atelier du copiste, Musée du Colombier, Alès

Dans l’atelier du copiste Mardi 24 février, 14h00 Musée du Colombier Gard

Sur inscription, places limitées 04 66 86 30 40

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-24T14:00:00+01:00 – 2026-02-24T18:00:00+01:00

Fin : 2026-02-24T14:00:00+01:00 – 2026-02-24T18:00:00+01:00

Musée du Colombier Rue Jean Mayodon, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie 04 66 86 30 40 https://www.museeducolombier.fr [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 86 30 40 »}]

Sélectionnez l’œuvre de votre choix dans notre collection, prenez le temps pour la parcourir, laissez vous immerger dans l’univers de l’artiste et endossez durant quelques heures le métier de copiste. copiste collection