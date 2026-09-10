Dans l’atelier Radior : les vélos de Bourk, Radior, Saint-Rémy

Informations pratiques

Dans l’atelier Radior : les vélos de Bourk Dimanche 20 septembre, 11h00 Radior Ain

Sans inscription préalable

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Depuis 1904, Radior fabrique des vélos à Bourg en Bresse avec la même passion. Venez découvrir, le temps de cette visite, plus d’un siècle d’histoire et de savoir-faire entre Bresse et Dombes.

Notre équipe vous emmène à la rencontre de la marque : ses origines, les grandes étapes qui ont marqué son évolution, et les valeurs qui l’animent encore aujourd’hui. Vous découvrirez les coulisses de la fabrication — de la conception des cadres à l’assemblage final — et comprendrez les étapes clés qui donnent naissance à chacun de nos vélos.

Cette visite guidée est ponctuée d’anecdotes et d’explications croustillantes sur nos méthodes de production, pensées pour allier tradition et innovation.

Afin de rendre l’expérience complète, des essais encadrés vous permettront de prendre en main nos modèles et de ressentir, en conditions réelles, le résultat de notre savoir-faire. Prêt de casques et charlottes jetables mais votre casque personnel est le bienvenu.

Une visite conviviale et accessible à tous, pour petits (essai des vélos à partir de 14 ans) et grands curieux, passionnés de vélo ou simples visiteurs.

Radior 22 chemin de la Veyle 01310 Saint-Rémy Saint-Rémy 01310 Ain Auvergne-Rhône-Alpes 06 50 89 09 18 http://www.radior-bike.fr https://www.facebook.com/p/cycles-radior-100091432646211/ Accès au parking depuis l’entreprise STEMI

Depuis 1904, Radior fabrique des vélos à Bourg en Bresse avec la même passion. Venez découvrir, le temps de cette visite, plus d’un siècle d’histoire et de savoir-faire entre Bresse et Dombes.

©Radior