Dans le cadre de La médiathèque se met au vert , film Le chant des forêts Cinéma Casino Cinéma Casino Clamecy

Dans le cadre de La médiathèque se met au vert , film Le chant des forêts Cinéma Casino

Cinéma Casino 41 route de Pressures Clamecy Nièvre

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 16:15:00

fin : 2026-04-12 17:50:00

Date(s) :

2026-04-08 2026-04-11 2026-04-12

Dans le cadre de La médiathèque se met au vert , film Le chant des forêts / Enchanteur -Documentaire 2025 1h33 Tout public Au cinéma Casino

Après la Panthère des neiges, Vincent Munier nous invite au cœur des forêts des Vosges. C’est ici qu’il a tout appris grâce à son père Michel, naturaliste, ayant passé sa vie à l’affut dans les bois. Il est l’heure pour eux de transmettre ce savoir à Simon, le fils de Vincent. Trois regards, trois générations, une même fascination pour la vie sauvage. Nous découvrirons avec eux cerfs, oiseaux rares, renards et lynx… et parfois, le battement d’ailes d’un animal légendaire le Grand Tétras .

Cinéma Casino 41 route de Pressures Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 22 79 68

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Dans le cadre de La médiathèque se met au vert , film Le chant des forêts Cinéma Casino

L’événement Dans le cadre de La médiathèque se met au vert , film Le chant des forêts Cinéma Casino Clamecy a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Clamecy Haut Nivernais