Dans le cadre de La médiathèque se met au vert , film Le chêne Cinéma Casino Cinéma Casino Clamecy

Dans le cadre de La médiathèque se met au vert , film Le chêne Cinéma Casino

Cinéma Casino 41 route de Pressures Clamecy Nièvre

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 16:15:00

fin : 2026-04-19 17:35:00

Date(s) :

2026-04-15 2026-04-18 2026-04-19

Dans le cadre de La médiathèque se met au vert , film Le chêne / Merveilleux Aventure, famille 2022 France 1h20 Tout public Au cinéma Casino

Il était une fois l’histoire d’un chêne, vieux de 210 ans, devenu un pilier en son royaume. Ce film d’aventure spectaculaire rassemble un casting hors du commun écureuils, balanins, geais, fourmis, mulots… Tout ce petit monde vibrant, vrombissant et merveilleux scelle sa destinée autour de cet arbre majestueux qui les accueille, les nourrit, les protège de ses racines jusqu’à sa cime. Une ode poétique à la vie où la nature est seule à s’exprimer. .

Cinéma Casino 41 route de Pressures Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 22 79 68

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English :

L’événement Dans le cadre de La médiathèque se met au vert , film Le chêne Cinéma Casino Clamecy a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Clamecy Haut Nivernais