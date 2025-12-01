Dans le cadre de La médiathèque se met au vert , film Minuscule 2 Les mandibules du bout du monde Cinéma Casino Cinéma Casino Clamecy

Dans le cadre de La médiathèque se met au vert , film Minuscule 2 Les mandibules du bout du monde Cinéma Casino

Cinéma Casino 41 route de Pressures Clamecy Nièvre

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 14:30:00

fin : 2026-04-15 16:02:00

Date(s) :

2026-04-15 2026-04-18 2026-04-19

Dans le cadre de La médiathèque se met au vert , film Minuscule 2 Les mandibules du bout du monde / Ebouriffant -Animation, aventure 2019 1h32 A partir de 6 ans Au cinéma Casino

Quand tombent les premières neiges dans la vallée, il est urgent de préparer ses réserves pour l’hiver. Hélas, durant l’opération, une petite coccinelle se retrouve piégée dans un carton… à destination des Caraïbes ! Une seule solution reformer l’équipe de choc ! La coccinelle, la fourmi et l’araignée reprennent du service à l’autre bout du monde. Nouveau monde, nouvelles rencontres, nouveaux dangers… Les secours arriveront ils à temps ? .

Cinéma Casino 41 route de Pressures Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 22 79 68

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English :

L’événement Dans le cadre de La médiathèque se met au vert , film Minuscule 2 Les mandibules du bout du monde Cinéma Casino Clamecy a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Clamecy Haut Nivernais