Dans le cadre de la semaine bleue Veillir une force à partager Salle Le Cristal Plouénan mercredi 24 septembre 2025.

Début : 2025-09-24 14:00:00

fin : 2025-09-24 17:00:00

2025-09-24

Exposition photos « Plouénan autrefois », randonnée patrimoine dans le bourg animé par

Alain Olivier et Patrick Le Cann en présence de l’atelier de parcours » Two roule 29″, goûter avec les enfants du centre de loisirs. Sur réservation à la mairie. .

Salle Le Cristal 5-8 rue de Prat Per Plouénan 29420 Finistère Bretagne +33 2 98 69 51 11

