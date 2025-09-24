Dans le cadre de la semaine bleue Veillir une force à partager Salle Le Cristal Plouénan
Salle Le Cristal 5-8 rue de Prat Per Plouénan Finistère
Début : 2025-09-24 14:00:00
fin : 2025-09-24 17:00:00
2025-09-24
Exposition photos « Plouénan autrefois », randonnée patrimoine dans le bourg animé par
Alain Olivier et Patrick Le Cann en présence de l’atelier de parcours » Two roule 29″, goûter avec les enfants du centre de loisirs. Sur réservation à la mairie. .
Salle Le Cristal 5-8 rue de Prat Per Plouénan 29420 Finistère Bretagne +33 2 98 69 51 11
