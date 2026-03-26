Dans le cadre de la SEMAINE DE L’ART DRAMATIQUE Conservatoire Charles Munch Paris
Dans le cadre de la SEMAINE DE L’ART DRAMATIQUE Conservatoire Charles Munch Paris jeudi 9 avril 2026.
Jacques et son maître d’après Milan Kundera
Par les élèves des classes d’Art dramatique du conservatoire Charles Munch
Le rendez-vous hebdomadaire de l’art dramatique du Conservatoire Charles Munch !
Le vendredi 10 avril 2026
de 20h00 à 21h30
Le jeudi 09 avril 2026
de 18h00 à 19h30
gratuit
Placement libre dans la limite des places disponibles
Public adultes. A partir de 12 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-09T21:00:00+02:00
fin : 2026-04-11T00:30:00+02:00
Date(s) : 2026-04-09T18:00:00+02:00_2026-04-09T19:30:00+02:00;2026-04-10T20:00:00+02:00_2026-04-10T21:30:00+02:00
Conservatoire Charles Munch 7 rue duranti 75011 Paris
+33147008607 conservatoire11@paris.fr https://www.facebook.com/profile.php?id=61584167236321 https://www.facebook.com/profile.php?id=61584167236321
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