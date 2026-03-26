Dans le cadre de la SEMAINE DE L’ART DRAMATIQUE Conservatoire Charles Munch Paris

Dans le cadre de la SEMAINE DE L'ART DRAMATIQUE Conservatoire Charles Munch Paris

Dans le cadre de la SEMAINE DE L’ART DRAMATIQUE Conservatoire Charles Munch Paris jeudi 9 avril 2026.

Jacques et son maître d’après Milan Kundera

Par les élèves des classes d’Art dramatique du conservatoire Charles Munch

Le rendez-vous hebdomadaire de l’art dramatique du Conservatoire Charles Munch !
Le vendredi 10 avril 2026
de 20h00 à 21h30
Le jeudi 09 avril 2026
de 18h00 à 19h30
gratuit

Placement libre dans la limite des places disponibles

Public adultes. A partir de 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-09T21:00:00+02:00
fin : 2026-04-11T00:30:00+02:00
Date(s) : 2026-04-09T18:00:00+02:00_2026-04-09T19:30:00+02:00;2026-04-10T20:00:00+02:00_2026-04-10T21:30:00+02:00

Conservatoire Charles Munch 7 rue duranti  75011 Paris
+33147008607 conservatoire11@paris.fr https://www.facebook.com/profile.php?id=61584167236321 https://www.facebook.com/profile.php?id=61584167236321


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