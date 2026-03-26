Dans le cadre de la SEMAINE DE L’ART DRAMATIQUE Conservatoire Charles Munch Paris

Jacques et son maître d’après Milan Kundera

Par les élèves des classes d’Art dramatique du conservatoire Charles Munch

Le rendez-vous hebdomadaire de l’art dramatique du Conservatoire Charles Munch !

Le vendredi 10 avril 2026

de 20h00 à 21h30

Le jeudi 09 avril 2026

de 18h00 à 19h30

gratuit

Placement libre dans la limite des places disponibles

Public adultes. A partir de 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-09T21:00:00+02:00

fin : 2026-04-11T00:30:00+02:00

Date(s) : 2026-04-09T18:00:00+02:00_2026-04-09T19:30:00+02:00;2026-04-10T20:00:00+02:00_2026-04-10T21:30:00+02:00

Conservatoire Charles Munch 7 rue duranti 75011 Paris

+33147008607 conservatoire11@paris.fr https://www.facebook.com/profile.php?id=61584167236321 https://www.facebook.com/profile.php?id=61584167236321



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