Dans le cadre de la SEMAINE DE L’ART DRAMATIQUE Conservatoire Municipal Charles Münch PARIS

Le procès d’après Franz Kafka

Par les élèves des classes d’Art dramatique du conservatoire Charles Munch

Le rendez-vous hebdomadaire de l’art dramatique du Conservatoire Charles Munch !

Le vendredi 10 avril 2026

de 18h00 à 19h30

Le jeudi 09 avril 2026

de 20h00 à 21h30

gratuit

Public adultes. A partir de 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-09T23:00:00+02:00

fin : 2026-04-10T22:30:00+02:00

Date(s) : 2026-04-09T20:00:00+02:00_2026-04-09T21:30:00+02:00;2026-04-10T18:00:00+02:00_2026-04-10T19:30:00+02:00

Conservatoire Municipal Charles Münch 7, rue Duranti 75011 PARIS

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