Dans le cadre de la SEMAINE DE L’ART DRAMATIQUE Conservatoire Municipal Charles Münch PARIS

Dans le cadre de la SEMAINE DE L'ART DRAMATIQUE Conservatoire Municipal Charles Münch PARIS

Dans le cadre de la SEMAINE DE L’ART DRAMATIQUE Conservatoire Municipal Charles Münch PARIS jeudi 9 avril 2026.

Le procès d’après Franz Kafka

Par les élèves des classes d’Art dramatique du conservatoire Charles Munch

Le rendez-vous hebdomadaire de l’art dramatique du Conservatoire Charles Munch !
Le vendredi 10 avril 2026
de 18h00 à 19h30
Le jeudi 09 avril 2026
de 20h00 à 21h30
gratuit

Public adultes. A partir de 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-09T23:00:00+02:00
fin : 2026-04-10T22:30:00+02:00
Date(s) : 2026-04-09T20:00:00+02:00_2026-04-09T21:30:00+02:00;2026-04-10T18:00:00+02:00_2026-04-10T19:30:00+02:00

Conservatoire Municipal Charles Münch 7, rue Duranti  75011 PARIS
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