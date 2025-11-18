Dans le cadre de la Semaine de l’industrie l’entreprise Flip design nous ouvre ses portes Agence GAILLAC Gaillac

Dans le cadre de la Semaine de l’industrie l’entreprise Flip design nous ouvre ses portes Mardi 18 novembre, 08h00 Agence GAILLAC Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-18T08:00:00+01:00 – 2025-11-18T09:00:00+01:00

Fin : 2025-11-18T08:00:00+01:00 – 2025-11-18T09:00:00+01:00

L’entreprise Flip Design est spécialisée dans la fabrication de plans de travail en bois massif . Elle fabrique également des tables et autres mobiliers. Accompagné(e)s du Responsable nous visiterons l’atelier et les autres services de l’entreprise Cette visite est l’occasion de découvrir cet environnement de travail, les postes, les compétences attendues … et d’échanger avec le responsable.

Le nombre de personnes étant limité l’inscription est obligatoire.

Agence GAILLAC 81600 Gaillac Gaillac 81600 Tarn Occitania [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/513043 »}]

L’entreprise Flip Design est spécialisée dans la fabrication de plans de travail en bois massif . Elle fabrique également des tables et autres mobiliers. #TousMobilisés 1 jeune 1 solution