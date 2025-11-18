Dans le cadre de la Semaine de l’Industrie, nous accueillons à la Mission Locale de Migennes La Fournée Dorée Migennes – Agence JOIGNY Migennes

Dans le cadre de la Semaine de l’Industrie, nous accueillons à la Mission Locale de Migennes La Fournée Dorée Mardi 18 novembre, 08h00 Migennes – Agence JOIGNY Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Dans le cadre de la semaine de l’industrie, la Fournée Dorée sera présente à la mission locale de Migennes Programme de la matinée 9h00 – 10h00 : Présentation de l’entreprise 10h15 – 12h15 : JOB DATING

Migennes – Agence JOIGNY 89400 Migennes Migennes 89400 Yonne Bourgogne – Franche-Comté

