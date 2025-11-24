Dans le cadre de la semaine de l’INDUSTRIE/ VENEZ RENCONTRER L’ENTREPRISE DECKING&DECORS Grimaud – Agence GOLFE ST TROPEZ Grimaud

Dans le cadre de la semaine de l’INDUSTRIE/ VENEZ RENCONTRER L’ENTREPRISE DECKING&DECORS Lundi 24 novembre, 13h00 Grimaud – Agence GOLFE ST TROPEZ Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-24T13:00:00+01:00 – 2025-11-24T15:30:00+01:00

Fin : 2025-11-24T13:00:00+01:00 – 2025-11-24T15:30:00+01:00

Venez visiter l’entreprise DECKING&DECORS spécialiste de la menuiserie, fabrication, installation d’escaliers, terrasses en bois et en menuiserie d’agencement pour une découverte du secteur de l’industrie dans le Golfe de St-Tropez

Visite de l’entreprise et des métiers

Grimaud – Agence GOLFE ST TROPEZ 83310 Grimaud Grimaud 83310 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/526105 »}]

Venez visiter l’entreprise DECKING&DECORS spécialiste de la menuiserie, fabrication, installation d’escaliers, terrasses en bois et en menuiserie d’agencement pour une découverte du secteur de l’indus #TousMobilisés La semaine de l’industrie