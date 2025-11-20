Dans le cadre de Résurgences IX: Conférence « Les photographes de l’exil » par Gilles Mora Calès

Dans le cadre de Résurgences IX: Conférence « Les photographes de l’exil » par Gilles Mora Calès jeudi 20 novembre 2025.

Dans le cadre de Résurgences IX: Conférence « Les photographes de l’exil » par Gilles Mora

Rue du Foyer Rural Calès Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-20 18:00:00

fin : 2025-11-20

Date(s) :

2025-11-20

Nous sommes toujours en exil de quelque chose d’un territoire, d’un sentiment amoureux ou, plus largement, de notre passé

Nous sommes toujours en exil de quelque chose d’un territoire, d’un sentiment amoureux ou, plus largement, de notre passé. Thématique quasi universelle, dont la littérature s’est admirablement servie car, on le sait, le langage possède cette force d’évocation qui lui permet d’analyser avec finesse les états d’âme de l’exilé. Il n’y a guère d’exil heureux sauf peut-être et encore –, dans certaines situations politiques pour lesquelles s’exiler, c’est revivre, ou survivre

À travers plusieurs personnalités, comme Victor Hugo ou Walter Benjamin,

et sur plusieurs époques, cette conférence de Gilles Mora revient sur l’utilisation de la photographie pour raconter l’exil, ainsi que ce qui s’en suit presque toujours un sentiment de dépossession et donc, fatalement, de douleur

Gilles Mora est un photographe historien et un critique de la photographie, spécialiste de la photographie américaine du XXe siècle. Il a notamment co-fondé Les Cahiers de la photographie, et a été directeur artistique des Rencontres internationales de la photographie d’Arles puis du Pavillon populaire à Montpellier

Tout public, sur réservation .

Rue du Foyer Rural Calès 46350 Lot Occitanie +33 6 76 36 93 00

English :

We are always in exile from something: a territory, a love affair or, more broadly, our past

German :

Wir befinden uns immer im Exil von etwas: von einem Territorium, von einem Liebesgefühl oder, im weiteren Sinne, von unserer Vergangenheit

Italiano :

Siamo sempre in esilio da qualcosa: un territorio, una storia d’amore o, più in generale, il nostro passato

Espanol :

Siempre estamos exiliados de algo: un territorio, una relación amorosa o, más ampliamente, nuestro pasado

L’événement Dans le cadre de Résurgences IX: Conférence « Les photographes de l’exil » par Gilles Mora Calès a été mis à jour le 2025-09-11 par OT Vallée de la Dordogne