DANS LE CADRE DES NUITS DE LA LECTURE ILLUSIONS PERDUES MÉDIATHÉQUE LA RUCHE Seysses

DANS LE CADRE DES NUITS DE LA LECTURE ILLUSIONS PERDUES

MÉDIATHÉQUE LA RUCHE 10 Place de la Liberation Seysses Haute-Garonne

Début : 2026-01-21 18:30:00

fin : 2026-01-21 19:45:00

2026-01-21

Un seul en scène hors norme, une galerie de portraits, une étude de mœurs tirée d’un grand homme de province à Paris.

… Lucien Chardon, attiré par la gloire, le pouvoir et l’argent, décide de quitter sa province natale pour la capitale. Il était poète, il deviendra journaliste. Admirant l’atroce pouvoir de l’argent, il se vautrera dans le vice, corrompra ses pensées et mettra sa plume au service du plus offrant. .

MÉDIATHÉQUE LA RUCHE 10 Place de la Liberation Seysses 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 23 00 63 culture@mairie-seysses.fr

An extraordinary one-man show, a portrait gallery, a study of manners drawn from a great man from the provinces in Paris.

